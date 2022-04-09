إلهام شاهين تقدم التعازي في استشهاد القمص أرسانيوس وديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

قدمت الفنانة إلهام شاهين التعازي لاستشهاد القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة الإسكندرية.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خالص عزائي لكل أقباط مصر في استشهاد القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيده العذراء بالإسكندرية.. الله يرحمه و يجعل مثواه الجنه".

القمص أرسانيوس وديد شهيد حادث الطعن، وأقيمت صلوات تجنيزه في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة، في الكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على القاتل وجاري التحقيق معه لمعرفة هويته ودوافعه لارتكاب هذا الحادث الغادر.

ونعت الكنيسة هذا الأب المبارك الذي كرس حياته لله، مضيفة في بيانها: واليوم قدم حياته كلها شهادةً أمينة له. عالمين وواثقين أنه "إِنْ عِشْنَا فَلِلرَّبِّ نَعِيشُ، وَإِنْ مُتْنَا فَلِلرَّبِّ نَمُوتُ. فَإِنْ عِشْنَا وَإِنْ مُتْنَا فَلِلرَّبِّ نَحْنُ." (رو ١٤ : ٨).