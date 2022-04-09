زينب العسكري تصف الجمهور السعودي بالمجنون!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 9 أبريل 2022 03:50 صباحاً - حلت الفنانة البحرينية – الاماراتية المعتزلة زينب العسكري ضيفة على برنامج “مراحل” الذي يقدمه الاعلامي السعودي علي العلياني على قناة SBC السعودية.

وتحدثت زينب العسكري خلال اللقاء عن علاقتها الجمهور السعودي والذي وصفته بالمجنون في طريقة تعبيره عن حبه للفنان.

وقالت زينب العسكري ردا على سؤال: “انا دايما اقول الجمهور السعودي جمهور مجنون يعني يعبر بسرعة تحس انه يحبك ويرفعك وبكلامه الحلو يخليك تحس انك فعلا قدمت شيء جميل”.

وتابعت “الفنان عن ماذا يبحث عن الجنون الصراحة كل حيانتا نبغي هذا الجنون”.

واستذكرت زينب العسكري بعض الكلمات التي وجهت لها اثناء زيارتها للبوليفارد في موسم الرياض وقالت منها “يا زينك.. يا حلوك.. زينة باعمالك”.