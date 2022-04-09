«صورة طبق الأصل».. شاهد أول دوبلير لأحمد عز.. لن تصدق الشبه!

كتب امير فتحي في السبت 9 أبريل 2022 02:43 صباحاً - ينتظر المشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي إعلان الشركات الكبري في شهر رمضان مثلما هو الحال في الأعمال الدرامية، وتحرص الشركات التجارية الكبري على التوقيع مع كبار النجوم وأصحاب الجماهيرية الكبيرة نظراً لقيمتهم وتأثيرهم في المجتمع، ومنهم الفنان أحمد عز الذي تعاقد على إعلان لشركة اتصالات هذا العام بجوار اللبنانية كارمن بصيبص

وتعد مهنة الدوبلير أحد العناصر الأساسية والمهن المهمة في المجال الفني لأي عمل، كما أن تلك المهنة بها العديد من المخاطر، لأنها عادة ما تُستخدم في مشاهد الأكشن الصعبة مما يُشكل خطورة كبيرة على الدوبلير، وفقًا لطبيعة مشاهده وما يتعرض له.

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من كواليس أحدث إعلانات النجم أحمد عز لشركة “اتصالات”، ويظهر فيه مع دوبلير يشبه في الجسم والطول، ويظهر عز وهو يسير مع الدوبلير الذي قدم شخصيته في الإعلان، ويتصافحان.

يُشار أن أحمد عز وكارمن بصيبص ظهرا بـ5 شخصيات في مواقف رومانسية مختلفة، واختتم عز الإعلان بشخصيته الحقيقية التي ظهرت في أول الإعلان.

صاحب الإعلان أغنية رومانسية للمطرب عزيز مرقة مع أحمد عز للحديث عن قصص الحب التي تحدث بين عز وكارمن بصيبص.

دوبلير أحمد عز

وقال خالد صبري دوبلير الفنان أحمد عز بـ “فيلم العارف” عودة يونس، عن كواليس تصوير الفيلم، وتوجيهات ونصائح المخرج أحمد علاء الديب، والمشاهد اللعبة التي واجه تنفيذها.

قال إنها تعد المرة الأولى له في مجال الدوبلير، وجاء ترشيحه من قِبَل أحد مكاتب “ casting”، موضحًا أنه كانت هناك تصفيات وتم اختياره في النهاية بين ثلاثة آخرين، وتلقى كل التوجيهات من المخرج أحمد علاء الديب، مشيرًا إلى أنه أحب التعاون معه كثيرًا حيث يرشد ويوجه بشكل سلاسة.

وأضاف صبري أنه شارك في فيلم العارف من خلال كونه “دوبلير” لـ أحمد عز في ثلاثة مشاهد، منها مشهد مـربوط بالجنازير الذي أسفر عن تعرضه لبعض الكدما ت في يديه، والمشهد الثاني كان أيضًا مقيدًا بحبال ويحاول فك ذلك الحبل من خلال شفرة موجودة في ساعة اليد، والثالث هو كتابته بشكل احترافي على أحد أجهزة الحواسب الحديثة.

وأشار صبري إلى أنه صوّر الفيلم قبل حلول أزمة فيروس كورونا، حيث إنه ينتظر طرحه منذ عامين، بالإضافة إلى أنه لعب دورًا آخر في الفيلم بخلاف كونه دوبلير لـ أحمد عز، حيث يجسد دور ضابط مخابرات خلال أحداث الفيلم، مؤكدًا أنه تلقى العديد من رسائل الإشادة خلال عمله بالفيلم من المخرج ومن الفنان أحمد عز وزملائه على أدائه.

أحمد عز في مسلسل «الإختيار 3» رمضان 2022

من ناحية أخرى، يشارك أحمد عز في دراما رمضان 2022 بمسلسل “الاختيار 3″، مع أحمد السقا وكريم عبد العزيز وياسر جلال وخالد الصاوي وصبري فواز وإيمان العاصي، ومن إخراج بيتر ميمي.

مسلسل ”الإختيار 3” يعد ملحمة وطنية استكمالاً للنجاحات الكبيرة التي حققها العمل في الجزأين الأول والثانى، لما يقدمه من توثيق لحقائق عاشها الشعب المصرى على مدار السنوات الماضية ، فيعد مسلسل “الاختيار 3” العمل الأضخم إنتاجًا في الدراما المصرية حيث تعادل ميزانيته أكثر من 10 مسلسلات كاملة.

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