ممنوع 10 سنوات من حضور حفل توزيع الاوسكار.. الاكاديمية تصدر قرارها بمعاقبة ويل سميث!

كتب امير فتحي في السبت 9 أبريل 2022 02:43 صباحاً - أصدرت أكاديمية الفنون في هوليوود، اليوم الجمعة ، قراراً بمنع الممثل العالمي ويل سميث من حضور حفل توزيع الأوسكار لمدة 10 سنوات.

وأوضحت الأكاديمية خلال بيان لها أن تصرفات سميث تعد انتهاكاً لسلوك الأكاديمية، بما في ذلك الاتصال الجسدي غير الملائم، والسلوك المسيء وتعريض نزاهة الأكاديمية للخطر.

ووصفت سلوك سميث بأنه “غير مقبول”، وقالت إن الفائز بجائزة الأوسكار مؤخرا لن يُسمح له في أي أحداث أو برامج تستضيفها المجموعة لمدة 10 سنوات.

وصدر القرار بعد أقل من أسبوعين من صفع ويل سميث للممثل الكوميدي، كريس ورك، في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022.

يذكر أن ويل سميث كان قد أعلن استقالته من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بهوليود، بعد أيام من واقِعة صفعِه مقدم حفل الأوسكار الممثل كريس روك.