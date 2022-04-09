خالد عبدالرحمن عن والده: “كان متدين وما كان يرضى بوضعي لو انه حي”.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 9 أبريل 2022 02:43 صباحاً - كشف الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، بأن والده لم يكن ليقبل ان يكون فنانا لو كان على قيد الحياة، نظرًا لتدينه الشديد.

وقال عبدالرحمن خلال برنامج “ذات” الذي يقدمه سامي الجابر: “والدي كان متدينا، وما كان يرضى أن أكون فنانًا”، مشيرًا إلى أنه توفى عام 1982.

وعن اثر وفاة والده عليه، قال عبدالرحمن: “المسؤولية مع اني اعتبر نفسي جزء صغير من المسؤولية لان الوالدة هي التي تحملت الجزء الاكبر لدرجة اني اذا تذكرت ما كانت تعانيه فعلا احس بالمعاناة”.

وأشار خالد عبدالرحمن، إلى أن أول ألبوم صدر له عام 1988م، قائلا: “بعت سيارتي وساعدني أخي والشاعر رياض إبراهيم وتسلفت باقي المبلغ لأصدار أول ألبوم لي بعنوان “صارحيني”.