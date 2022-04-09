سيرة مراتي على كل لسان: زوج “مربوحة” الحقيقي يعلّق على نجاحها بمسلسل “الكبير أوي 6” – إليكم صور من حفل زفافهما!

كتب امير فتحي في السبت 9 أبريل 2022 02:43 صباحاً - عبّر مهندس الديكور والمؤلف أحمد منصور، عن سعادته بنجاح زوجته الفنانة رحمة أحمد فرج، بعد تألقها في الحلقة الخامسة من مسلسل “الكبير أوي 6”.

وكتب في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”: ” أنا شوفت الحلقة ورحت الشغل، رجعت لقيت سيرة مراتي علي كل لسان”.

من ناحية أخرى كشفت الفنانة المصرية رحمة أحمد فرج، تفاصيل ترشيحها لمسلسل “الكبير أوي6″، بدور “مربوحة” زوجة الكبير، مؤكدة أنه تم ترشيحها من قبل المخرج أحمد الجندي، وبطل العمل النجم المصري أحمد مكي.

وقالت رحمة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، مع الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن المخرج أحمد الجندي، ومكي، قاما بزيارتها في مسرحية تقدمها ولم تكن تعرف وقتها أنهم يبحثون عن بطلة وتم ترشيحها للدور.

وأضافت: “مشهد المرأة الكهربائية أخد تصوير مشهد يوم ونصف وما بعد الفرح وكواليسة كانت لطيفة وكنا مبسوطين على قدر ما كان متعـبًا من أجل تغيير مربوحة ولكن رد فعل الناس يجعل الواحد يشعر بقيمة تعـــبه”.

وأكدت أن الجزء السادس مع أحمد مكي، كان لطيف جدًا وهو فنان كبير ودائمًا داعمًا وعندما تقلـــق يطمئنها بشكل كبير ويعطيها نصائح حول طريقة المذاكرة وهو إنسان عظيم على المستوى الفني والشخصي، مشيرة إلى أن أحمد الجندي مخرج كبير ويعرف كيف يخرج الكوميديا من أي شخص أمامه.

رحمة أحمد تجيب عن تشبيهها بدنيا سمير غانم

وعن تشبيهها بدنيا سمير غانم بطلة العمل السابقة، قالت، دنيا سوبر ستار، ونجمة كبيرة، ولست مكان هدية ولا أنافـــسها وهذه شخصية مختلفة ومع الإحتفاظ بكل الفخر والاعـــتزاز أن يكون هناك مقـــارنة بينهما.

وأكدت أن الأسبوع الأول تشعر بالشكر والامتنان لربنا أن عوض تعبها خيرًا فيما قدمته وسعيدة برد فعل الناس وهذا شيء كبير بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تتلقى ردود الفعل من الجمهور وهذا يطمـــئنها أنها تسير على الطريق الصحيح.

كان الإعلامي عمرو أديب قد أشاد في برنامجه “الحكاية” على شاشة قناة “إم بي سي مصر”: “مربوحة إدتنا كلنا درس مهم، مفيش حد لا يعوض مفيش حد لا يستبدل ولو إنت موهوب ومجتهد هتدخل قلب العالم كله وأخيرًا، بلاش نتوقع فشل حد قبل ما يقدم اللي عنده كله”.

مسلسل “الكبير أوي 6” من بطولة: أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب سماء إبراهيم وغيرهم من النجوم، المسلسل من تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد الجندي.

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