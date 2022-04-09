شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى وياسمين رئيس يبدآن "خطة مازينجر" بتوقيع وليد خيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفنانان ياسمين رئيس وحمدى الميرغنى تصوير أولى مشاهدهما في فيلم "خطة مازنجر"، اليوم السبت، حسبما أكد مؤلف العمل وليد خيرى لـ"الخليج 365"، موضحا أن الفيلم أحداثه تدور في إطار كوميدى ساخر، وهو من أليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، ويشارك في البطولة بيومى فؤاد ومحمود حافظ، وإخراج رامى رزق الله.

يذكر أن آخر أعمال السيناريست وليد خيرى مسلسل "نقل عام"، والذى عرض على قناة ON من إخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، هايدى رفعت، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، محمد الصاوى وعدد كبير من الفنانين.

فى سياق مختلف يواصل الفنان حمدى الميرغنى تصوير أحداث دوره بفيلم "بحبك"، من بطولة تامر حسنى وهنا الزاهد ومدحت إسماعيل وعمرو صحصاح وهدى المفتى، من تأليف وإخراج تامر حسنى.