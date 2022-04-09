فن ومشاهير

محمد فؤاد يطرب جمهوره بخيمة رمضانية فى القاهرة الجديدة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم محمد فؤاد، الجمعة، سهرة رمضانية بالقاهرة الجديدة، قدم خلالها باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن السهرات الرمضانية التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

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ودخل النجم محمد فؤاد الاستوديو خلال الأيام الماضية، بعدما وقع اختياره على أغنية جديدة من كلمات محمد بندارى، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمد عمار، وتحمل الأغنية الطابع الدرامى، لكنه لم يستقر على اسمها حتى الآن.

وانتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أغنية جديدة تحمل توقيع الملحن الشاب محمد شحاتة، بعد مرور عام كامل على طرح آخر أغنياته "أحكيلك" التي تعاون فيها مع الشاعر أسامة محرز والملحن وليد سعد .

وكان النجم محمد فؤاد قد وعد جمهوره ومحبيه أوائل العام الماضى 2021 بصدور ألبوم غنائى بطرح أغنية منفردة كل شهر عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وكان آخر أعمال محمد فؤاد الغنائية كليب أغنية "سلام" والذى طرحه فى شهر أكتوبر من العام الماضى، وهي الأغنية التي كتب كلماتها أمير طعيمة من ألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما، وتم تصوير الكليب من خلال عدد من حفلات فؤاد في أكثر من مكان.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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