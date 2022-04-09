شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير والشاب خالد يجتمعان فى أغنية جديدة وطرحها فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجمان محمد منير والشاب خالد من تسجيل أغنية جديدة، من المقرر طرحها خلال شهر رمضان الجارى، وتم الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال زيارة الشاب خالد إلى مصر.

يذكر أن الكينج محمد منير أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًّا فى القاهرة، وشاركه فيه الفنان أكرم حسنى وأعلن عن قيامه بكتابة أغنية جديدة له من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وأثناء الحفل، صعد على خشبة المسرح الفنان أكرم حسني، ووجه التحية لـ"الكينج"، قائلا: "من علمونى عينيكى لحد باب الجمال.. ولسه الجاى أحلى وأحلى".

وأضاف: "أتشرف أنى النهاردة واقف جنب الشخص اللى أثر فى ثقافتى الموسيقية والإنسانية، اتشرفت إنى أعرف الكينج عن قرب وقد إيه هو شخص مهموم بجمهوره ووطنه وفنه، وعشان كده هو يستحق أن يكون الكينج".

وعقب منير: "كرملة ده حبيبى أصلا.. وأنا على فكرة قريب جدا عامله أغنية مفاجأة.. هو أمتعنا فى (أبو حفيظة) بألحان له، بس المرة دى معايا".