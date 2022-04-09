شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكية آمون ستار تقدم جولة حفلات غنائية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة الأمريكية آمون ستار لإحياء أولى حفلاتها الغنائية فى مصر، عبر جولة فنية مطولة فى الساحل الشمالى مطلع موسم الصيف.

وتتعاون آمون ستار لأول مرة مع الموزع الموسيقى دى جى ياسر الحريرى فى تقديم 7 أغنيات مختلفة على طريقة الريميكس، يعيد خلالها الحريرى توزيع أشهر أغنياتها على طريقته الخاصة، مع تقديم آمون ستار للجمهور المصرى عبر سلسلة حفلات غنائية فى أنحاء الساحل الشمالى، بين مراسى ومارسيليا خلال الصيف.

وتأتى جولة الحفلات الحية بعد تبنيها حملة لتشجيع السياحة المصرية عبر كليباتها المصورة، التى حرصت على تصويرها فى أشهر الأماكن السياحية والتاريخية فى مصر مثل الأهرامات ومعبد آمون بجانب قصر شامبليون والهرم الأسود وقصر البارون.

وحرصت آمون على إطلاق كافة أغنيات البومها الغنائى الجديد بشكل كليبات مصورة، يتم تصويرها فى إحدى المناطق النادرة والمعالم الأثرية الشهيرة، حيث بدأت التجربة من مقبرة الهرم الأكبر خوفو، مرورا بقصر شامبليون فى وسط البلد، وصولا لتصوير كليب داخل هرم أمنمحات الثالث الأسود فى دهشور.

تابيثا آن ليبيك Tabitha Anne lebec أو "إليز ليبيك" هى مطربة أمريكية الأصل تستقر فى مصر منذ 4 سنوات، وتعمقت فى دراستها للحضارة الفرعونية حتى أطلقت أول مؤلفاتها عن الحضارة المصرية القديمة عبر كتاب ka healing، وقررت تدشين انطلاقة غنائية جديدة لها من القاهرة بتغيير اسمها الفنى إلى "آمون ستار Amun Starr"، واستوحت لقبها من الآلهة الفرعونية القديمة، وهو مسمى إله الشمس والريح والخصوبة عند المصريين القدماء.