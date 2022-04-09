شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهور شريف مدكور.. مسلسل "في بيتنا روبوت 2" يتصدر التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الحلقة السادسة من مسلسل "في بيتنا روبوت 2" ترند يوتيوب، وذلك بعد ظهور الإعلامي شريف مدكور خلال أحداث الحلقة بشخصيته في مشهد يجمعه بأبطال العمل هشام جمال وليلى أحمد زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف.

وكان يوسف "هشام جمال" يبحث عن الهارد الخاص به والذي قد وضع لذيذ "عمرو وهبة" عليه صورة وفيديوهات عديدة ليوسف، ومن ضمنها صور داخل دورة المياه، وكان من المفترض عرضه في حفل مدرسة، ولكن أخذته سيدة بالخطأ، بعد أن استبدل بهاردها.

وذهب يوسف لأم الطفل التي أخذت الهارد وطلب منها الهارد الخاص به بعدما أعطها هاردها، فاعترفت له أن زوجها المخرج التلفزيوني قد أخذ الهارد ووضع عليه صور وصعب أن تتصل به لأنه سيكون على الهواء مباشرة، فانطلق يوسف مسرعا نحو استديو زوجها ليجد المذيع شريف مدكور في البلاتوه الخاص به ويوقف يوسف التصوير، ويشرح لهم الأمر ولكن مخرج البرنامج يقول له إن الهارد الخاص به أعطاه للمطبعة كي يطبع صور شريف مدكور ويقوم بتعليقها في الشارع، فيقوم يوسف على الفور بالذهاب المطبعة وأخذ الهارد الخاص به ويعود مع زوجته للمنزل بعد يوم طويل ليجد أخت زوجته وزوجها والذي قام به "محمد جمعة".

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة كل من: هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل، والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.