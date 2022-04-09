شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا توافق على الزواج من أحمد صفوت فى الحلقة الثامنة من "انحراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "انحراف" بطولة النجمة روجينا عددا من الأحداث المشوقة منها رفض عبدالعزيز مخيون دفن جثمان شقيقته سميحة أيوب بعد إعدامها بتهمة قتل ابنه، وسيقوم بتبليغ أهل القرية بأن عزاء ابنه فى بيته.

ويتلتقى محمد مهران روجينا داخل سيارتها وتسأله عن شخص يبيع مخدرات ويخبرها انه يحمل فى جيبه مخدرات، وتطلب منه أن يركب معها السيارة، وتحمل روجينا مسدس وسألته كيف هو موجود على قيد الحياة، ليؤكد أنه لم يكن على علم بمؤامرة والده ووالدته واكتشف ما حدث لعمته بعد سفره إلى الإسكندرية، وعندما عرف بما جرى لعمته كان يريد أن يبلغ الشرطة لكن الخوف تملك منه لأنه سيدخل للسجن هو ووالديه مما جعله يتراجع عند هذا القرار، وتقترب روجينا من أحمد صفوت الذى يطلب منها الزواج وتوافق .