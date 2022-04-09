شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المشوار الحلقة 7 .. محمد رمضان يدفن القطع الأثرية فى أرض الحديقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية، عرض الحلقة السابعة من مسلسل "المشوار"، والتي كشفت عن قيام ماهر "محمد رمضان" بدفن القطع الأثرية في أرض الحديقة، حتى لا تضبط معهما.

فيما كشفت الحلقة عن قيام ورد "دينا الشربيني" بالذهاب للإقامة لدى صديقتها عزة "ندى موسى"، حيث اختلقت قصة خيانة ماهر لها لتقيم لديها لحين قيام ماهر بتدبير أموره وبيع القطع الأثرية، بعدما غادرا حديقة الحيوان.

واستكملت النيابة التحقيق مع سعيد "محمود الليثي" لمعرفة مكان ماهر، فيما كشفت الحلقة عن اختطاف نجل شقيقة ورد.







مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.