شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 7.. الإخوان يضربون المتظاهرين واستشهاد الحسينى أبو ضيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "أحدث الاتحادية"، بتعرض فاطمة (هيدى كريم) زوجة مصطفى أحمد السقا لوعكة صحية بسبب مرضها، حيث أصيبت بنزيف، ونزل مصطفى من سيناء على المستشفى مباشرة ليكشف له الطبيب المعالج أن زوجته مريضة بتمدد الأوعية الدموية وهو مرض مزمن، وأبلغ مصطفى بالحقيقة كاملة بأنها تحتاج عملية وهى التى رفضت الأمر ولا تزوجون ضباط.

زكريا يستجوب بسام (أحمد كشك) بخصوص علاقته بالتكفيرى كريم بدويدى وخليته، ويؤكد له أنه يعرف عنه كل شىء حتى لا يخفى أى معلومات، وبدأ بسام يحكى بالفعل ما يعرفه عن كريم بديوى، بأنه الوحيد الذي وقف معه وساعده هو وأهله، إلا أن زكريا ينبه عليه بأنه حتى الآن يديه لم تلمس الدماء، ولكن بعد ذلك سيتورط معه.

مصطفى خليفة (أحمد السقا) يرافق زوجته فى المستشفى وفى نفس الوقت يتابع آخر تطورات المأمورية التى يعمل عليها فى سيناء، وتصل له معلومات بأن إسراء (دنيا المصرى) زوجة التكفيرى الذى يبحث عنه لم تتحرك من منزلها وينتقل المشهد يوم 12 ديسمبر 2012 واشتباكات كبيرة أمام بين مؤيدي ومعارضي مرسي.

وقد تم عرض مشاهد حقيقية من خلال فيديوهات من الإنترنت للإخوان يضربون فى المتظاهرين، ويأتون بأشخاص يصوروهم وهو يعترفون بأنهم حصلوا على أموال من البرادعى، فيما يؤكد خيرت الشاطر بأن ما يحدث يعد درسا لأي واحد يفكر يقرب من دكتور مرسي، وتنتهى الأحداث بمقتل الصحفى الحسينى أبو ضيف.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.