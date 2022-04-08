شكرا لقرائتكم خبر عن ملف سري الحلقة 7.. هاني سلامة يعثر على الألماس ووالدته مادلين طبر فى خطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل ملف سري للنجم هاني سلامة، الكثير من الأحداث، فقد سمع المستشار يحيي "هاني سلامة" خلال تواجده في فيلا المالكي عندما طلبت منع فريدة "دينا" المجيء كي تخبره على أمر مهم يخص قضية المالكي، الحديث الذي دار بين كريم أخو نور "مهند حسني" وبعض الرجال الغرباء عن الألماس قبل إطلاق النار عليهم، وبعد أن قام يحيي بتوصيل صديقه حازم "إدوارد" لمكان منزله والذي يسكن فيه كذلك نور وأخوها تذكر كريم عندما تسلل ليخبئ شيئا في الجراج في إحدى العربات القديمة.







ذهب يحيي مسرعا للجراج وبالأخص لتلك العربية القديمة ليجد بالفعل قد خبأ كريم الألماس فيها ، فأخذه وذهب به لكريم ليخبره أنه حصل علي الألماس وأنه علم بأنه قد باع أخته نور " رحمة حسن " بالألماس ولكن ينكر كريم ويؤكد له أنه كان يحيي هو المقصود بالموت وليس نور وأنه قد حصل علي الألماس بعد مقتل نور من خلال صديقتها التي أدعت أن نور قد تركت معها حقيبة قبل إختفاءها .

ذهب يحيي علي الفور للشرطة وقام بتسليم الألماس للضابط " نور محمود " وخلال تواجده معه هو وأخيه " نضال الشافعي " رن هاتفه وإذا بشخص يهدده لو لم يقوم بتسليم الألماس في خلال ساعة ستكون حياة أمه " مادلين طبر " في خطر ، فيأخذ الألماس بسرعة من الضابط ويجري للخارج وهو يقول لأخيه أنه أمهم في خطر .





مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى، نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثالا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.