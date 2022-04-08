شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيقة وراء مقتل شهيد الصحافة الحسيني أبوضيف.. "الاختيار 3" يوثق جريمة الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت الحلقة 7 من مسلسل الاختيار 3، الضوء على كواليس استشهاد الصحفى الحسينى أبو ضيف، الذى خطط الإخوان للتخلص منه، وكشفت التحريات أن الرصاص الذى دخل جسمه محرم دوليا، كما أن مقتله برصاصة فى الرأس دليل على وجود نية واضحة لاغتياله، وبالتالي فقد قتل عمدًا بسبب مواقفه ضد الإخوان، بعد صور العديد من الأحداث لتوثيقها وعرضها فى الصحافة.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.