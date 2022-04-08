شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل suits الحلقة 7.. آسر ياسين يساعد أحمد داوود على إنقاذ صديقه مروان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل suits، بطولة النجوم آسر ياسين واحمد داوود، أحداثا مختلفة، حيث إنه في الوقت الذي يحاول فيه آدم منصور (أحمد داود) إثبات نفسه داخل مكتب المحاماة، ورطه صديقه مروان في قضاياه لينقذه آدم مرتين، فبجانب دفعه للكفالة بعدما تم حبسه، أنقذه مرة أخرى من الموت على يد عصابة تجارة المخدرات بمساعدة زين ثابت (آسر ياسين).

وتمكن آدم بالتعاون مع زين من إقناع سارة (ليلى عز العرب) صاحبة ماركة ملابس شهيرة بالتخلي عن رغبتها في تصفية جميع أملاكها والعودة إلى العمل مرة أخرى، وتلقّى آدم بدلة هديّة من سارة لتشكره على عمله معها.

المسلسل بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.