شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7.. بوادر قصة حب بين أحمد عز وميرنا نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار 3" التى تحمل اسم "أحداث الاتحادية" تغير فى تفكير الضابط مروان العدوى (أحمد عز) الذى كان يرفض الزواج طوال الوقت، إلا أنه بعد تعرفه على بسمة (ميرنا نور الدين) بدأ ينظر إلى هذا الأمر بشكل مختلف حيث بدأ ينجذب لها ويتصل بها من وقت لآخر وأخبرها أنه يريد التعرف عليها.

وبدأت بوادر قصة حب تجمع مروان العدوى وبسمة بعدما تقابلا فى حلقة اليوم من المسلسل وعزمها مروان على الغداء وتحدثا سوياً وبدأ كل واحد فى الكشف عن حياته، إلا أن مروان أكد لها أنه ضابط فى الجوازات وليس فى المخابرات العامة، خاصة بعدما أخبرته أن عائلتها لديهم موقف من الضباط.

أما بالنسبة للمأمورية التى يعمل عليها مروان، فشهدت تطورات بوصول الشخص المشتبه به فى علاقته بشحنة السلاح المقرر وصولها من الخارج و إلى أحد الفنادق وسط مواقبة كبيرة لكل جنبات الفندق، ويصل شخص لمقابلة العنصر الذى يراقبونه، ويضطر مروان إلى اصطحاب كارولين عزمى التى تعمل معه فى المراقبة والذهاب الى غرفة هذا العنصر.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



الاختيار 3 الحلقة 7



احمد عز فى الاختيار 3



احمد عز وميرنا نور الدين