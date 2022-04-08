شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 7.. الإخوان يشتبكون مع المتظاهرين أمام قصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" والتى تحمل اسم "أحداث الاتحادية" باجتماع قيادات الإخوان، المرشد محمد بديع عبد العزيز مخيون، خيرت الشاطر (خالد الصاوى) ومحمد البلتاجى (هشام إسماعيل) ومحمود عزت والبلتاجى للرد على مظاهرات الاتحادية ضد الرئيس مرسى، ويقررون الحشد بنزول أعوانهم أمام الاتحادية ويحدث اتشباكات بين المؤيدين والمعارضين.

خيرت الشاطر لا يبالى فكرة خروج الاعلام واتهام الإخوان بالعنف، ولكنه يؤكد أن هذه الرسالة التى يريد إيصالها بأنهم قادرون على إيصال الرسالة بأيديهم، فيما يعمل الموظفون من الإخوان على الحشد على تأييد الدستور والنزول للاستفتاء، كما يحثون الناس العادية على الانضمام لحزب الحرية والعدالة.

مازن شقيق زكريا يونس يفاجئه ويخبره بأنه يريد الزواج من فتاة، والدها شخص إخوانى تابع لحزب الحرية والعدالة، ويندهش زكريا من موقف شقيقه إلا أنه يوافق كريم على الذهاب معه لمقابلة أهلها، ثم يستطيع زكريا الوصول إلى بسام (أحمد كشك) الميكانيكى الذى يريد منه إمداده بالمعلومات عن كريم بديوى قائد الخلية التكفيرية.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



الاختيار 3 الحلقة 7