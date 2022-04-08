شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد تبحث عن علاقة الألماس بمقتل خطيبها فى ملف سرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة السابعة من مسلسل ملف سرى عن بحث مريم (عائشة بن أحمد) المستمر عن سبب مقتل خطيبها، وهل كان يخونها مع نور (رحمة حسن) خطيبة المستشار يحيى (هانى سلامة) أم لا؟ الأمر الذى دفعها للذهاب إلى منزل عمّها يوسف (ماجد المصري) لترى هناك عصابة يتشاجرون على الألماس، لتخبر الشرطة وتفهم أن الكثير من جرائم القتل حدثت لهذا السبب.

وتصادمت مريم للمرة الثانية مع يحيى، عندما اجتمعا بالمستشفى عند شقيق نور المُصاب بطلق نارى، وأدركت أن يحيى معه الألماس الذى بسببه حدثت كل جرائم القتل، كما تشاجرت أيضًا مع والدها هارون المالكى، وبسبب كذبه المستمر عليها وشكوكها بأن له علاقة بمقتل خطيبها شريف (محمد حجازى).

المسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، محمد محمود عبد العزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث مسلسل "ملف سرى" حول انتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال المتمثلة فى عائلة "المالكي" الذى كان لهم تعاملات اقتصادية كبيرة داخل السوق المصرى من حيث عدد الشركات والمصانع الكبرى والمعروف عن هذه العائلة النزاهة والأمانة، لكن تم كشفهم عن طريق بعض الرجال الشرفاء ليقعوا تحت يد المستشار يحيى عز الدين القاضى الذى يعتبر مثالا للنزاهة والشرف.