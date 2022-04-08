شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 7.. محمود حجازى يدبر قضية سرقة لـ هشام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 7 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، باتفاق "ياسر" محمود حجازى مع فتاة من الموظفات بالمستشفى على الإيقاع بـ"وليد" هشام عاشور الذى يعمل فى حسابات المستشفى، وذلك بعد خلاف سابق بينهما.



يوتيرن

تدخل الموظفة على "وليد" هشام عاشور فى مكتبه وتبلغه أن الدكتور "ياسر" محمود حجازى يطلب منه مبلغ 20 ألف جنيه، يفتح الخزينة فى الوقت الذى تمسك فيه الهاتف وتصور كلمة السر، ويذهب لإعطائه المبلغ، فيعرض عليه توصيله إلى البيت، فى الوقت الذى تدخل الموظفة غرفة "وليد" وتفتح الخزينة تأخذ كل ما فيها من أموال.

علم وليد "هشام عاشور" بسرقة الخزينة، فيجرى على الدكتور حاتم "توفيق عبد الحميد" ليبلغه، ويحاول الأخير الوصول إلى سارق الخزينة إلا أن ابنه "ياسر" قد رتب كل شيء وألغت عمل الكاميرات فى تلك اللحظة، وقرر إبلاغ الشرطة.

ويعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.



يوتيرن

في حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON في تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.