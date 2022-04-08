شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 7.. نانسى صلاح تنجح فى الوقيعة بين ريهام حجاج وزوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، لقاء "يارا" ريهام حجاج، بـ شوقى "محمود حافظ" من أجل التفاوض معه فى تخفيض المبلغ، وتلمح له بالتخلص منه إن لم يوافق على تخفيض المبلغ، إلا أنه يتمسك بالمبلغ ولا يخاف تهديداتها، وفى النهاية يوافق على 5 ملايين جنيه ويراودها عن نفسها بقضاء ليلة معها، فتقذفه بكوب مياه وتغادر المكان.



يوتيرن

يفكر توفيق عبد الحميد فى مصارحة يوسف "أيمن القيسونى" زوج ابنته يارا "ريهام حجاج" بأمر الحادث، إلا أن يارا تمنعه خوفا من رد فعل زوجها إذا علم أنها كانت برفقة خالد "كريم قاسم".

وتتصل سارة "هلا السعيد" بأخيها يوسف "أيمن القيسونى" لتلبغه أنها وافقت على طلبه بالزواج من "يحيى" الشاب الذى وجدها معه داخل شقتها، وبذلك يثق فى أميرة "نانسى صلاح" التي وعدته بإقناعها، وتتوطد العلاقة بينهما أكثر فأكثر، وخلال وجود أميرة فى مكتبه تتصل به زوجته يارا ريهام حجاج، يسألها عن مكانها فتبلغه بأنها مع أميرة ، وبذلك يتأكد من شكوكه.



يوتيرن

يتذكر يوسف "أيمن القيسونى" كواليس أول لقاء بينه وبين يارا "ريهام حجاج" وكيف وقع فى حبها، فى ظل الشكوك الكثيرة التى تدور داخله الآن وتأكده من أنها تكذب عليه، وفجأة يخلع دبلتها من يده.

ويعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

في حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON في تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة،ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.