نجم برشلونة يثير قلق الجماهير.. وتعليق يحسم الجدل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أثار النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب نادي برشلونة، قلق جماهير الفريق عقب التعادل (1-1) أمام آينتراخت فرانكفورت، على ملعب دوتش بانك بارك، بذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ولم يبدأ ديمبلي المباراة في التشكيلة الأساسية، وشارك كبديل، وساهم في تسجيل هدف التعادل الذي جاء بتوقيع فيران توريس.

وأصيبت جماهير الفريق الكتالوني بالذعر، بعدما انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لديمبلي وهو يتحدث إلى طبيب النادي ريكارد برونا قبل نهاية المباراة، وظهرت تكهنات حول إصابة الفرنسي، بحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة أوضح أن برونا كان يخبر ديمبلي بأنه سيخضع لاختبار المنشطات عقب المباراة، وهو إجراء روتيني بعد معظم المواجهات.

وأصبح يتعين على كلا الفريقين الفوز في مباراة العودة، التي ستقام على ملعب (كامب نو)، معقل الفريق الكتالوني، يوم الخميس القادم، من أجل الاستمرار في البطولة.