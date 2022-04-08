حسين الجسمي يطرح “تعافينا” في يوم الصحة العالمي.. “‏⁧‫متعافين وملتزمين‬⁩”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، أغنية جديدة بعنوان “تعافينا” وذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي.

أغنية “تعافينا” من كلمات وألحان سيف فاضل، وتوزيع موسيقي أحمد الرضوان، ومكساج وماستر محمد عصمت، وأرفقها “الجسمي” بهاشتاغ “‏⁧‫#متعافين_وملتزمين‬⁩” عبر صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعي.

ودائماً ما يكون للفنان حسين الجسمي تعاونات هادفة وبناءة مع مختلف الجهات الحكومية والوطنية، والتي تستثمر دائماً في الصالح العام للوطن وأبنائه، وتكون ركيزة مهمة في التعاونات بين الفنان والوطن.

تهدف أغنية “تعافينا” إلى إظهار قوة الإرادة ونتائجها المثمرة، أمام التحديات التي واجهها العالم في الفترة الماضية. ويقول فيها: “بديناها على قوة توحّدنا تباعدنا وواجهنا وتعافينا ونحن أقوى تعلّمنا بأنْ لا شيء يعجزنا ووقت الشدة تبين معادنا صفوفنا بوقفة جبل كلٍّ مع الثاني كِـمَل إنجاز يُضرب به المثل تحدّي نهواه إيماننا علم وعمل وإصرار ما يعرف ملل بنعيد تعريف الأمل ونصيغ معناه و بالحب نحياه متّحدين و متحدّين”.

وجاء طرح الأغنية على قناة حسين الجسمي الرسمية بموقع “يوتيوب”، من خلال فيديو مصوّر ومُمنتج، بالإضافة إلى نشرها عبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.