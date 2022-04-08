احتفاء بشهر رمضان.. أحمد سعد يطرح دعاء دينيًا جديدًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان أحمد سعد، دعاء دينياً بعنوان “طالب رحمتك” وذلك احتفاء بشهر رمضان الكريم.

دعاء “طالب رحمتك” من كلماته، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ويتناول الدعاء اللجوء إلى الله، بطلب الرحمة والمغفرة، والمساعدة على التوبة، والندم على فعل المعاصي.

وكان المطرب المصري، قد علَّق سابقاً على تصدّره الترند خلال الفترة الماضية، بعد أن شارك جمهوره ومُتابعيه مقطع فيديو على “تيك توك” وهو يرقص على أغنيته “سايرينا يا دنيا”.

وقال في تصريحات تلفزيونية خلال الأيام الماضية: “علاقتي بالسوشيال ميديا وتيك توك علاقة مُشاهد وليس محترفاً، لكنني أحب ما يفعله الناس، فقررت تصوير فيديو كما يفعل آخرون وأرقص مثلما يرقصون على أغانيهم، ولكن رقصي لم يكن جيداً وحذفت الفيديو”.

وأضاف: “بعد 10 دقائق من طرح الفيديو على منصات التواصل، حصل على مليون مشاهدة، لكنني أشيد بخفة دم الجماهير، وضحكت جداً لما فعله الناس، وشاهدت مجموعات كاملة تؤدّي الحركة نفسها”.

كما حقق نجاحاً كبيراً بأغنيته “عليكي عيون” التي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع “اليوتيوب” وانتشاراً واسعاً على مستوى العالم العربي”.