بالصور – بروس ويليس في أوّل ظهور بعد اعتزاله التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام من إعلان عائلة الممثل العالمي بروس ويليس اعتزاله التمثيل، نشرت زوجته إيما هيمينغ صورةً لهما عبر حسابها في تطبيق “انستغرام” موضحةً أن ابنتهما مابل التقطتها.

وعلقت هيمينغ على الصورة قائلةً: “أمي وأبي في مكانهما المفضل”.

وظهر ويليس سعيداً في الصورة، كما بدا مرتاحاً في فيديو قصير نشرته زوجته عبر خاصية القصص المصورة، مما طمأن محبيه على حالته بعد إصابته بمرض في الأعصاب سبب له الحبسة الكلامية.

ويشار إلى أن عائلة ويليس أعلنت اعتزاله التمثيل نهائياً بعد أزمته الصحية التي تسببت له بفقدان القدرة على الكلام. فقد كشفت ابنته رومر عن الخبر المحزن عبر “انستغرام” قائلةً: “إلى محبي ومتابعي بروس ويليس، كعائلة قررنا أن نعلمكم بأن بروس يعاني من بعض المشكلات الصحية الفترة الماضية، والتي جعلته يفقد القدرة على الكلام، مما يؤثر في قدراته”.

وأضافت: “هذا وقت صعب بالنسبة إلينا، ونشعر بالامتنان لحبكم ودعمكم المستمر وحرصكم على متابعة بروس… لقد فقد حالياً القدرة على التواصل معنا ومع أي شخص آخر”.