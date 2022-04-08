ديما قندلفت تستعرض مهاراتها في السباحة بهذا الفيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: باحتراف عالٍ، استعرضت الممثلة السوريّة ديما قندلفت مهاراتها بالسباحة في مسبح أولمبي.

وتفاعل روّاد الإنترنت بكثافة مع الفيديو الذي نشرته الممثلة ديما قندلفت عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام، وأثنوا على أدائها الّذي يتطلّب مجهوداً جسدياً كبيراً وساعات طويلة من التدريبات.

يذكر أن ديما قندلفت تألقت في موسم رمضان الماضي، بدور “رانيا” الذي جسدته في مسلسل “الهيبة” بجزئه الرابع، والذي أطلق عليه اسم “الهيبة الرد”، وهو من بطولة النجوم تيم حسن، ومنى واصف، وعادل كرم، وأويس مخللاتي، وعبدو شاهين، وغيرهم.