نيللي كريم تردّ على متابع تمنّى لها الموت.. “رمضان كريم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعادت الفنانة نيللي كريم نشر صورة لمنشور كتبه أحد متابعيها ودعا فيه بالموت لها وللإعلامية رضوى الشربيني، وذلك بسبب مسلسلها “فاتن أمل حربي” الذي يطرح قضية المرأة المطلّقة في المحاكم للحصول على حقوقها.

وجاء في المنشور الذي كتبه المتابع عبر”فيسبوك”: “منك لله يا شيخة… ربنا ياخدك إنتي ورضوى الشربيني في يوم واحد”، لتردّ عليه قائلةً: “أشكرك جداً… رمضان كريم”.

وتشارك النجمة نيللي كريم، خلال الماراثون الرمضاني الحالي في مسلسل “فاتن أمل حربي”، والذي تسلّط أحداثه الضوء على قانون الأحوال الشخصية، الذي يظلم المرأة ويهدر حقوقها، لتتحول نيللي الى ناشطة حقوقية للدفاع عن حقوق المرأة في المجتمع.

وكان المجلس القومي للمرأة قد أصدر بياناً يدعم خلاله القضايا التي طرحتها نيللي كريم في مسلسلها، ويطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وقالت نيللي إنها كانت متخوفة من تقديم المسلسل لأنها ترفض العودة الى تقديم دراما قد يملّ المشاهد منها لاعتمادها على المشاكل، لكنها تحمّست للمشاركة في المسلسل خاصةً حين التقت بعدد كبير من النساء ممن يعانين مشاكل النفقة وحضانة الأطفال.

مسلسل “فاتن أمل حربي” من بطولة: شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبدالغني، وهو تأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه بالدراما التلفزيونية، وإخراج ماندو العدل.