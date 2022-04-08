مخرجة “كسر عضم” تعتذر عن مشهد التحرش.. “تشريح لواقع مجتمعنا الذكوري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدمت المخرجة السورية رشا شربتجي، اعتذارها عن أحد مشاهد مسلسل “كسر عضم” الذي أثار جدلاً حول تعرّض فتاة للتحرّش وإلقاء اللوم عليها في ذلك بسبب ملابسها.

وقالت شربتجي في منشور عبر حسابها في إنستغرام: “المشهد الذي أثار الجدل اليوم في الحلقة السادسة من “كسر عضم” عن تعرّض صبية في الطريق للتحرش لا يبرر بتاتاً للمتحرشين فعلتهم، فالمتحرش هو شخص “أزعر وطائش ومريض” لا يهمّه لباس الفتاة، سواء كان لافتاً أو محتشماً، فلطالما سمعنا عن محجبات تعرّضنَ أيضاً للتحرش”.

وأضافت: “إلقاء اللوم على الصبية من قبل أختها ورائد الشرطة هو تشريح للواقع الذي يعيشه مجتمعنا الذكوري والذي يضع اللوم على الفتاة ويتغاضى عن جريمة المتحرّش، وهذا ما يحصل للأسف، مع العلم أنه ذُكِرَ في المشهد أن المتحرشين “شباب زعران”.

واختتمت شربتجي بالقول: “ربما فكرة المشهد لم تصل الى المُشاهد بالشكل المطلوب، وهذا ما نتحمّله نحن، ونؤكد أننا مع الحرية الشخصية في اللباس والتصرف، نشكر الجميع على النقد الذي تعرّضنا له، آملين أن نقدّم لكم أفكاراً أفضل في الحلقات المقبلة”.