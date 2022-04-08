هنا الزاهد تثير جدلًا حول فبركة مقلب رامز جلال معها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار ظهور الفنانة المصرية هنا الزاهد في حلقة من برنامج المقالب “رامز موفي ستار” جدلا في منصات التواصل حول فبركة المقلب.

وتداول متابعون عبر منصات التواصل مقاطع فيديو ولقطات من الحلقة، معتبرين أنّها تكشف معرفة الزاهد بالمقلب.

فبعدما كانت الزاهد منهارة، وظلت تصرخ في البرنامج وتبكي بشدة، إلا أنّه وفي لحظة ظهور رامز جلال بجوارها وخلع القناع، لم تتفاجأ من ظهوره، واستمرت في الصراخ، وعندما اقتربت الكاميرا من وجهها لم تظهر أي دموع، وهو ما اعتبره الجمهور دليلاً واضحاً أنها كانت على علم بالمقلب.

ويعيد هذا الحديث ما يتم تداوله في كل عام، بأنّ الضيوف يعلمون مسبقاً بأنّ ثمة مقلباً سينفذ بهم، وهو ما يتم الاتفاق عليه لقاء مبالغ كبيرة يتقاضاها الضيوف على ظهورهم.