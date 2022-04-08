شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز ضابط مخابرات عامة فى "الاختيار 3" يبطل وصول شحنة أسلحة للتكفيريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم أحمد عز فى بطولة مسلسل "الاختيار 3 - القرار" الذى يتم عرضه فى شهر رمضان على قناة ON ومنصة watch it الرقمية، حيث يقدم عز الموسم الثالث من العمل بمشاركة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وياسر جلال وخالد الصاوى وعدد كبير من الفنانين وكذلك ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات.

ويجسد أحمد عز شخصية ضابط المخابرات العامة مروان العدوى الذي يعمل على مأمورية مهمة ألا وهى صفقة سلاح كبيرة خاصة بجماعات تكفيرية قادمة من الخارج عن طريق البحر ومقرر ذهابها إلى سيناء، وشهدت الحلقات الماضية من المسلسل العديد من عمليات البحث التى قام بها مروان لمعرفة أى معلومات تخص الشحنة وخطة سيرها حتى وصل إلى تفاصيل مهمة حول رقم الكونتينر ومكان وصوله.



احمد عز

وعلى المستوى الاجتماعى لشخصية مروان العدوى فوالده رجل قضاء ويعمل مستشارًا فى المحكمة الدستورية العليا ويجسد دوره الفنان خالد زكى، ويعيش مروان حياته لعمله فقط فهو أعزب وغير متحمس لفكرة الزواج، لدرجة أن زميله في الجهاز رتب له موعد عشاء لمقابلة فتاة من أجل التعرف عليا والارتباط بها بعد ذلك، ذهب ولم يتحدث معها كلمة واحدة واستأذن وغادر المكان.

قابل مروان فتاة تدعى بسمة (ميرنا نور الدين) بعد خروجه من المطعم وعرض عليها إيصالها لمنزلها وتحدثا سويًا حيث اكتشف أنها هى الاخرى كانت فى المطعم لمقابلة شاب من أجل التعرف عليه، ولكنها لم تعجب بالفكرة، وبدأ مروان معجبًا ببسمة وظهر ذلك بعد أسبوع عندما ذهب إليها فى كلية فنون جميلة التى تُدّرس فيها وطلب التعرف عليها أكثر وحصل على رقم هاتفها.



احمد عز

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.