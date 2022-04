شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7.. مواعيد العرض والإعادة القنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعرض الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" مساء اليوم الجمعة، على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It الساعة 9.30 مساء.

وشهدت الحلقة السادسة من المسلسل التى تحمل اسم "حصار المحكمة الدستورية العليا" بمظاهرات الإخوان أمام المحكمة الدستورية العليا، والتى تحدث عنها وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال) حيث يرى ما يحدث فى مسألة الدستور والمحكمة الدستورية العليا مهزلة وانتهاك فى حق السلطة القضائية، وانتهاك اسم مصر وسمعتها، مؤكدا أن ما يحدث خطير ويؤكد أن القوات المسلحة لن تتخلى عن القضاء المصرى، ولا بد من فض هذا الحصار.

ثم عرض مشاهد حقيقية من مليونية الإنذار الأخير التى اتجهت إلى قصر الاتحادية للإعلان عن رفضها مسودة الدستور، وذلك يوم 4 ديسمبر 2012، ويسأل مرسى عما يحدث ويخبره مدير مكتبه أن الحرس الجمهورى يرى أن المظاهرات سلمية لا تستدعى التدخل، وانتقل مرسى إلى قصر الحرس الجمهور حتى يكون فى أمان أكثر، ويطلب مرسى مقابلة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى ويطلب منه تحرك الجيش، إلا أن السيسى يندهش ويتساءل لما الجيش ينزل يضرب فى مين؟ ولا المعارضين، ويؤكد له قائلاً: "الجيش لو نزل تانى حضرتك هتبقى مشيت".

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، أحمد على، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.