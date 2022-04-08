شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المشوار 6.. اكتمال كشف لغز الشنطة بعد الدولارات وجود آثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "المشوار" الذي يتم عرضه بشكل حصري على قناة DMC، قرار ماهر (محمد رمضان) النوم في حديقة الحيوان هو وزجته ورد (دينا الشربينى) وابنهما رحيم، خاصة أنه لا يوجد مكان يقيمان فيه بدون إعطاء بطاقتهما الشخصية، ولذلك فور بدء خروج الزوار من الحديقة ودخول الأمن لتفقد المكان من أي أحد متواجد يختبئ ماهر وورد وابنهما.

استطاع ماهر ورود وابنهما رحيم الاختباء من الأمن حتى دخل الظلام وتحركا إلى مكان مناسب للنوم فيه، وفى الليل طلب رحيم التصوير داخل الحديقة ليخرجوا ويتلقطوا الصور، وفجأة فتح ماهر الشنطة وأخرى منها قطع آثار ثمينة، ليكتمل لغز ما بداخل الشنطة، حيث تم الكشف عن وجود ملايين الدولار وكذلك قطع آثار.

يخبر ماهر زوجته ورد أن قطع الآثار لا بد ألا تتواجد معهما مرة أخرى، حيث قرر بيعهما وأخرجهما من الشنطة من أجل تصويرهم وعرضهم حتى يأتي مشترى ويبيعهم له، ويؤكد ماهر أنه لن يعرضهم على الطبيعة لأى شخص إلا اذا كان سيشتريهم

مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور الأحداث حول ماهر وورد وهما يعملان كعاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للمالحات في الإسكندرية، يسكنان مع رحيم ابنهم في منزل وصيفة خالة ماهر، يواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن ثمة شيء غريب يحيط بماهر وورد فهما هاربين من شيئا ما، ويتم الكشف عن حوزتها على ملايين الدولار في حقيبتهما مع وجود قطع آثار أيضاً.



المشوار6



المشوار 6



مسلسل المشوار الحلقة 6