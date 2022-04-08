شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد آدم مع كريم عبد العزيز ومحمود البزاوى وشريف منير: أحلى شلة وحبايب قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد آدم، عن صورة جمعته مع أصدقائه من نجوم الفن منهم كريم عبد العزيز وشريف منير ومحمود البزاوي وطارق الشورى والشيف علاء الشربيني، فى إحدى المناسبات الرمضانية، واصفا بأنهم أحلى شلة وأصدقاء.

ونشر آدم، الصورة عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "أحلى شلة وأحلى أصدقاء.. حبايب قلبى جميعا".





وسبق وقال الفنان أحمد آدم، إن المخرج هاني مطاوع اكتشفه خلال فترة الجامعة ووجهه للكوميديا، مؤكدًا أن بداية مسيرته الاحترافية كانت مع النجم محمد صبحي، حين شاهده في أحد عروض الجامعة، قائلًا: صبحي كان عايز يستأجر مسرح سيد درويش لعرض مسرحية انتهى الدرس يا غبي".

وأضاف آدم، خلال حوار تلفزيوني أن محافظ الاسكندرية اشترط على محمد صبحي وقتها مقابل استأجر أحد المسارح بنصف القيمة أن يكون نصف الفرقة من الاسكندرية.

وتابع أنه خلال مشاركته في عرض لكلية تجارة بمسرح سيد درويش سمع محمد صبحي دوشة ودخل علينا المسرح واتفرج عليه، قائلًا: قال لهم أنا عايز الواد دا.. شوية ولاقيت زميلي بيقولولي محمد صبحي بيتفرج عليك وكنت مش مصدق.. وبعد دقائق لاقيت نفسي قدام محمد صبحي بدأت مشواري معاه واختار عدد من الزملاء أثناء العرض أيضًا، قائلًا: "محمد صبحي علمني أصول النجومية.. واشتغلت معاه مسرحية المهزوز، انت حر والهمجي".