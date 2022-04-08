شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 3 .. دنيا المصرى زوجة تكفيرى يبحث عنه أحمد السقا فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة دنيا المصرى في مسلسل "الاختيار 3 - القرار" الذى يعرض خلال شهر رمضان على قناة ON حصريًا، وكشف الحلقات الأولى عن الدور الذي تجسده خلال الأحداث، إذ تجسد شخصية "إسراء" زوجة تكفيرى يدعى أسامة يجسد دوره (محمد أحمد ماهر) وتعيش في العريش، وهذا التكفيرى يحاول ضابط المخابرات الحربية مصطفى خليفة (أحمد السقا) الوصول إليه.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7

وخلال الحلقات الماضية وضع مصطفى خليفة (أحمد السقا) كمائن مراقبة لـ إسراء للوصول إلى أي معلومات عن زوجها، إلا أنها كانت حريصة للغاية في كل تحركاتها، حتى عندما زرع خليفة كاميرات مراقبة في شقتها لم يصل إلى شيء حيث كانت مكالماتها مع زوجها بالأكواد على الواتساب وليست مكالمات تليفزيونية.

وشهدت الحلقة السادسة من المسلسل أجرت إسراء مكالمة بزوجها لتخبره بأن جنينها توفى قبل ولادته وأنها غاضبة من الحياة التي تعيشها، ليقرر مقابلتها وسط مراقبة للمنزل من مصطفى خليفة ورجاله، إلا أن التكفيرى أسامة قابلها في شقة بالطابق الأعلى في نفس العمارة، وخرج هارباً من الخلف ولم تستطع القوات الوصول إليه وتعود إسراء إلى شقتها مرة أخرى.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



دنيا المصري فى الاختيار 3



الفنانة دنيا المصرى



دنيا المصرى فى مشهد من الاختيار 3



دنيا فى الاختيار 3



الفنانة دنيا المصرى