شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تهنئ وليد توفيق بعيد ميلاده: انزل يا جميل على الساحة واتمختر كده بالراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة اللبنانية نجوى كرم، صديقها النجم اللبناني وليد توفيق بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم الجمعة 8 أبريل، حيث كتبت عبر تدوينة على حسابها الرسمي بموقع التدوينات "تويتر" قائلة: "يا صديق الوفا، كل عمرك كنت تحمل بصوتك معايدة وفرحة لكل الناس، اليوم بدورنا منقلّك انزل يا جميل عالساحة واتمختر كده بالراحة".





وطرح النجم اللبنانى وليد توفيق مؤخرا، أحدث أغانيه "دكتور فى الحب" بتوقيع المخرج جاد شويرى، وظهر توفيق خلال الكليب وكأنهم يصورون فيلما سينمائيا ويجسد شويرى دور المخرج بالكليب.

أغنية "دكتور في الحب"، كلمات جاد شويرى وهيثم شعبان، ألحان نيكولاس شيبلى، توزيع سليمان دميان، والكليب من اخراج جاد شويرى.

وكانت آخر أعمال المطرب اللبنانى وليد توفيق أغنية "يا قلب حاجى تعن"، وهى من كلمات الدكتورة نادين أسعد والحان وليد توفيق وتوزيع شيرو، والأغنية من اللون الطربى اللبنانى.