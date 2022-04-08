شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فى بيتنا روبوت الجزء الثانى الحلقة 6 .. شاهد كيف ظهر شريف مدكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل في بيتنا روبوت وتحديداً الحلقة 6 ظهور الإعلامي شريف مدكور الذى حل كضيف شرف على حلقات البرنامج بشخصيته كمقدم لبرنامج "شارع شريف"، وذلك بعد موقف طريف حينما دخل هشام جمال وليلى أحمد زاهر عليه الاستديو بدون سابق انذار على خلفية الأزمة الذى وقع فيها هشام جمال من أجل احضار الهارد الخاص به.

مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 6.. تعنيف هشام جمال لـ لذيذ

وتسبب تعنيف هشام جمال لـ لذيذ الذى يلعب دوره عمرو وهبة غضب الأخير، بسبب درجة الغضب الذى ظهر عليها هشام جمال أثناء توبيخه له بصورة كبيرة، بعدما طلب لذيذ من شريف مدكور رقم يوسف الشريف.

مسلسل فى بيتنا روبوت الجزء الثانى الحلقة 6 .. ظهور شريف مدكور

وجاء ظهور شريف مدكور عندما اكتشف يوسف "هشام جمال" أن الهارد الذي أعطته زوجته سارة "ليلى أحمد زاهر" لشقيقتها كي تضع عليها صور ابنها لتعرض في حفل المدرسة أثناء غنائه، هو الهارد الذي يضع عليه لذيذ "عمرو وهبة" كل ما يقوم بتصويره، ومن ضمن الأشياء التي صورها لذيذ صور ليوسف وهو داخل دورة المياه، فذهبوا على الفور لحفل المدرسة وقام بإيقافه واكتشف أن المدرسة أعطت هارده لوالدة طفل أخرى .

مسلسل فى بيتنا روبوت الجزء الثانى الحلقة 6

ذهب يوسف على الفور لأم الطفل التي أخذت الهارد وطلب منها الهارد الخاص به بعدما أعطها هاردها ، فاعترفت له أن زوجها المخرج التلفزيوني قد أخذ الهارد ووضع عليه صورا وصعب أن تتصل به لأنه سيكون علي الهواء مباشرة، فانطلق يوسف مسرعا نحو استوديو زوجها ليجد المذيع شريف مدكور في البلاتوه الخاص به ويوقف يوسف التصوير ويشرح لهم الأمر، ولكن مخرج البرنامج يقول له إن الهارد الخاص به أعطاه للمطبعة كي يطبع صور شريف مدكور ويقوم بتعليقها في الشارع ، فيقوم يوسف على الفور بالذهاب للمطبعة وأخذ الهارد الخاص به ويعود مع زوجته للمنزل بعد يوم طويل ليجد أخت زوجته وزوجها والذي قام به " محمد جمعه " .

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

قصة مسلسل فى بيتنا روبوت الجزء الثانى الحلقة 6

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل الزواج في فترة الحمل .