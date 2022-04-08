شكرا لقرائتكم خبر عن دايما عامر الحلقة 6.. مصطفى شعبان يبدأ فى حل مشاكل الطلبة ويعيد هاتف مس فدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 6 من مسلسل "دايما عامر" بمحاولات مصطفى شعبان الذى يجسد شخصية عامر عبد الرازق المشرف الاجتماعي بالمدرسة في حل مشاكل الطلبة، ويتوجه لشريف دسوقي، والذي يجسد دور مسئول الأرشيف، في مدرسة رؤية ويطلب منه معلومات عن كل طالب لديه مشكلة.

كما أن مصطفي شعبان يتتبع مجرمين خطفا هاتف إحدى المدرسات ويلاحقهم بالدراجة البخارية حتي يتمكن من القبض عليهم ويعيد الهاتف للمدرسة التي تشكره بشدة ثم تتركه لتركب مع خطيبها، وعلي الجانب الآخر يجتمع مصطفى شعبان بالعاملين معه في مشروع عامر إكسبريس ليضع لهم القواعد في العمل بعد الأزمة التي تعرض لها بسبب أحد العاملين الذين كانوا يتاجرون في المخدرات.

يسلط المسلسل الضوء علي مافيا الدروس الخصوصية في المنازل وفيما يسمي بالسناتر فأغلب المدرسين بالمدرسة يعملون في الدروس الخصوصية ،ولكن يركز المسلسل بشكل إنساني علي مستر شحاته وهو مدرس اللغة العربية والذي يعاني من عدم الاقبال علي مادته ، وهو شخصيا لا يتمكن من تحديث وتطوير نفسه بالوسائل التي تؤهله لتقديم الدروس الخصوصية ، ويقدم شخصية مدرس اللغة العربية ببراعة الفنان محمد محمود .

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.



مسلسل دايما عامر



مسلسل دايما عامر



مسلسل دايما عامر







مسلسل دايما عامر



مسلسل دايما عامر