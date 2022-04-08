شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6.. ميار الغيطى تبرئ أحمد أمين من قتل سندس بعد حبس والدها له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتصاعد الأحداث وتتشابك في مسلسل "جزيرة غمام" للكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج حسين المنباوي وتظهر معلومات جديدة تبرئ أحمد أمين "عرفات" من قتل سندس، فميار الغيطي التي تقدم شخصية "درة" تدلي بمعلومات جديدة لوالدها رياض الخولي "عجمي" كبير الجزيرة، وتؤكد له أن قلب جودة ابن البطران كان متعلقًا بسندس، التي قُتلت وأُلقي بجثمانها في البحر، وذلك بعدما كشفت له قبل ذلك أن قلب القتيلة كان متعلقا بعرفات.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6

كما تقوم "العايقة" والتي تقدم شخصيتها الفنانة مي عز الدين بقراءة الطالع لمحمود البزاوي، لتؤكد له أنها تعرف من عينيه مدى إعجابه بها، وأن عليه الاختيار بين أن يتسامرا معها أو تخبره بما يريد أن يعرف وتمارس عملها كعرافة تقرأ الطالع وتفتح المندل.

ويختار البطران أن تقرأ له الطالع وتطلب منه أن تستعين بطفل صغير من أهل بيته لينطق بـ"المستخبي"، فيرفض وتأتي له بواحد من أطفال عشيرتها، يحضره خلدون- طارق لطفي، وتبدأ في قراءة الطالع، لينطق الطفل باسم عرفات- أحمد أمين، فيتهلل وجه البطران.

مسلسل جزيرة غمام إنتاج شركة سينرجي و تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.



الفنانة مي عز الدين في مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6



رياض الخولي في دور عجمي وابنته درة الفنانة ميار الغيطي في مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6



رياض الخولي وأحمد أمين في مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6



زاهر الطفل الذي استعانت به مي عز الدين



طارق لطفي



فتحي عبد الوهاب



مي عز الدين في دور العايقة



مي عز الدين وزاهر



مي عز الدين