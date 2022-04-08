شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يهنئ الكبير: اتفرجت على مشهد الفرح ومابطلتش ضحك.. ومكي: ربنا يسعد قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم أكرم حسني، صديقه النجم أحمد مكي، على مسلسله "الكبير" الجزء السادس، مشيرًا إلى أنه شاهد مشهد الفرح وانتابته حالة من الضحك المستمر، ومهنئًا أيضًا المخرج أحمد الجندي والوجه الجديد رحمة أحمد، على نجاح المسلسل، فيما رد عليه مكي، قائلاً: "تسلم يا أكرم وربنا يسعد قلبك".

وكتب أكرم، عبر حسابه على تويتر: "الكبير كان واحشنا كلنا، أنا مش لاحق أتفرج عشان لسه بصور، لكن اتفرجت على مشهد الفرح ومبطلتش ضحك، مبروك يا مكي والمخرج الكبير أحمد الجندي والوجه الجديد رحمة أحمد".



أكرم حسني

فيما رد مكي، على تهنئة أكرم، قائلاً: "تسلم يا أكرم.. الله يبارك فيك، متشكر جدا ربنا يسعد قلبك، وكل سنة وأنت طيب".



مكي

وشهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوى 6، بتنكر الكبير "أحمد مكى" فى ملابس بابا نويل والتجول مع فزاع "هشام إسماعيل" فى الشوارع، دون معرفة أهل المزاريطة أنه العمدة، لمعرفة ماذا فعلوا من مخالفات فى الشوارع، وقابل دكتور ربيع "بيومى فؤاد" وقد قام بإيجار الشارع أمام العيادة لبائع خضراوات.

وتحدثت مربوحة "رحمة أحمد" مع العترة وجونى أولاد الكبير و أبلغتهم أنها تحبهما ولكن لم تسلم من شقاوتهما، وفعلا فيها عددا من المقالب ووقعت من على السلالم، واشتكت مربوحة لجونى على أفعالهم حتى جاء الكبير وطلب منها الأكل ولكن أبلغته أنها لم تحضر شيئا بسبب أفعال أولاده، ليصطدم معها ويتركها.

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية.

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.