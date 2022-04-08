شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون الحلقة 6.. اكتشاف أمر أمير كرارة "عمر" وخطر داعش يتفاقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل العائدون الذى يعرض على شاشة قناة dmc العديد من الأمور منها خطة ممولي تنظيم داعش في إشعال المنطقة العربية، عبر 80 ألف مقاتل تدربوا تحت سيطرة داعش، إلى بلادهم، وذلك عبر خطة محكمة تتمثل في إرسال أعداد أولية على الحدود، أملاً في جذب آخرين لهم.

خطة داعش فى مسلسل العائدون

وذلك بعدما نجح أفراد التنظيم في تغيير هوياتهم بالكامل فور انضمامهم إلى داعش ما يسهل عودتهم لبلادهم بصورة متخفية، ليثيروا فيها أزمات ومشاكل بزعزعة استقرارها، نظرًا لأن كلاً منهم بات بمثابة قنبلة متحركة.



امير كرارة

اكتشاف أمر "عمر" من أبرز أحداث الحلقة 6 من العائدون

وشهدت الحلقة السادسة أيضًا من مسلسل العائدون سفر أمير كرارة "عمر" إلى أحد البلدان الأوروبية بغرض الوصول إلى أشخاص يقومون بتهريب الأموال إلى تنظيم داعش من أوروبا، فى إحدى صالات القمار.

مسلسل العائدون الحلقة 6

وبالفعل سافر "عمر" أمير كرارة إلى أوروبا، وقابل هناك فتاة تونسية تعتاد على الوقوف على صالة قمار اشتبهت المخابرات المصرية فى أنهم المسئولون على تهريب الأموال إلى داعش، إلا أن خطته اصطدمت بخطر شديد، بعدما علم صديق للفتاة التونسية بأمر أمير كرارة، واشتبه فيه عقب رؤيته لهديته إليها والتى تعد بمثابة جهاز تسجيل.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.