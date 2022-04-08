إصابة نجمة هوليوود سارة جيسيكا بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أصيبت الفنانة الأمريكية سارة جيسيكا باركر، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وكشف موقع "نيويورك بوست"، عن ثبوت إيجابية عينة زوجها الثلاثاء الماضي، كما أثبتت التحاليل التي أجرتها "جيسيكا" عن إيجابية مسحة كورونا.

وكانت سارة وزوجها قد عادا خلال الفترة الماضية إلى برودواي، لاستئناف عرض مسرحيتهما بعد حوالي عامين من التوقف والتأجيل بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكن اصابتهما بكورونا أوقفت العرض لحين شفائهما وعودتهما مرة أخرى.

يذكر أن سارة جيسيكا من أبرز نجمات هوليوود، وتبلغ من العمر 57 عاما، وحققت العديد من النجاحات.