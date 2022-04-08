"هتشوفوا حاجة جامدة".. علي ربيع يعلق على البوستر التشويقي لفيلم "زومبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان علي ربيع، على البوستر التشويقي الأول لفيلمه السينمائي الجديد "زومبي" المقرر طرحه بالسينمات في عيد الفطر المبارك.

ونشر ربيع، البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فيلم زومبي، فيلم عيد الفطر.. إن شاء الله هتشوفوا حاجة جامدة، وموجودين ومفيش غياب".

فيلم "زومبي" بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، وأشرف عبدالباقي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، ومن إخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي ومحمد السبكي.

يذكر أن، آخر الأعمال السينمائية للفنان علي ربيع، كان فيلم "الخطة العامية" وشاركه البطولة محمد عبدالرحمن، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج معتز التوني.