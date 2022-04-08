طرح البوستر التشويقي الأول لفيلم "زومبي".. هذا موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة هاجر أحمد، عن البوستر التشويقي الأول لفيلمها السينمائي الجديد "زومبي" المقرر طرحه بالسينمات في عيد الفطر المبارك.

ونشرت هاجر، البوستر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "زومبي فيلم عيد الفطر 2022 إن شاء الله يعجبكوا".

فيلم "زومبي" بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، وأشرف عبدالباقي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، ومن إخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي ومحمد السبكي.

يذكر أن، آخر الأعمال السينمائية للفنان علي ربيع، كان فيلم "الخطة العامية" وشاركه البطولة محمد عبدالرحمن، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج معتز التوني.