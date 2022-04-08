شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات حول خطبة جينيفر لوبيز وبن أفليك بعد ارتدائها خاتم الماس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت النجمة العالمية جينيفر لوبيز الجدل حول حقيقة خطبتها من حبيبها الممثل الشهير بن أفليك، بعد ظهورها مرتدية خاتم ألماس أثناء التسوق مع ابنتها.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، شوهدت جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 52 عامًا ترتدى خاتم يحتوى على الماسة ضخمة على إصبعها الأيسر أثناء تسوق الأثاث في كولفر سيتي مع ابنتها إيمي البالغة من العمر 14 عامًا في وقت سابق من هذا الأسبوع.



جينفر لوبيز

وحاولت لوبيز أخفاء الخاتم الماسى من أمام الكاميرات المترقبة لها، ولم تعلق هي أو ممثليها على هذه الأنباء.



الخاتم

ومؤخرا ظهر بن افليك مع جينيفر لوبيز أثناء تواجده برفقتها في حفل توزيع جوائز iHeartRadio لعام 2022، حيث ظهر برفقة ابنه صموئيل من زوجته السابقة وهو بين الحضور، كما لم يكتف بالتواجد وإنما تفاعل بصورة كبيرة لحظة استلامها الجائزة وصفق بشكل كبير.

وتلك ليست المرة الأولى التى يدعم فيها أفليك محبوبته لوبيز، إذ سبق وحضر العرض الخاص لفيلم "Marry Me" في لوس أنجلوس، لمساندة حبيبته "جينيفر لوبيز" بطلة الفيلم، برفقة أبطال الفيلم.

ورافق بن أفليك جينيفر لوبيز على السجادة الحمراء في العرض الخاص لفيلمها الجديد "Marry Me" في لوس أنجلوس، ورصدت عدسات الكاميرا لقطات لطيفة للثنائى على السجادة الحمراء قبل أن تلتقي جينيفر بالنجوم المشاركين، حسبما ذكر موقع ديلي ميل.

وفيلم "Marry Me" هو فيلم كوميدي رومانسي من بطولة جينيفر لوبيز وأوين ويلسون، وتتناول القصة نجمة البوب التي اكتشفت في حفل زفافها أنها تعرضت للخيانة، ثم قررت اختيار شخص غريب من بين الحشود والزواج منه، ويجسد أوين ويلسون دور الغريب العشوائي الذي ينتهي به الأمر بالزواج من جينيفر لوبيز، حيث يذهب إلى حفلتها الموسيقية بالصدفة، ويقول بشكل محرج نعم عندما تختاره للزواج منها، لكنه أدرك بعد ذلك أنه دخل عالم المشاهير الذي يصعب اختراقه.