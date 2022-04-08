شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الممثلة سارة جيسيكا باركر بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبت إصابة الممثلة الأمريكية سارة جيسيكا باركر، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، مما تسبب في إلغاء عرضها ليلة الخميس في برودواي، بعد ثبوت إيجابية عينة زوجها الثلاثاء الماضي، وفقا لموقع نيويورك بوست.

وحصلت الممثلة البالغة من العمر 57 عامًا على نتيجة إيجابية بعد إجراء اختبارين، وفقًا لبيان المرسل من ممثلها، وألغي العرض لضمان سلامة الجميع في المسرح.



سارة جيسكا

وعادت سارة جيسيكا باركر وزوجها إلى برودواي لاستئناف عرض مسرحيتهما بعد حوالي عامين من التوقف والتأجيل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقد حققت سارة جيسيكا مؤخرا العديد من النجاحات من خلال مسلسل sex and the city، وحصلت على عدة جوائز بفضل مشاركتها في هذا العمل الفنى



البيان

وتعد سارة جيسيكا باركر تعد من أبرز نجمات هوليوود اللأتي يحرصن على الحفاظ على أناقتهن، وتبلغ حاليا من العمر 57 عاما.

على جانب آخر دومًا ما تحرص الممثلة سارة جيسيكا باركر على الترويج لمنتجات البراند الخاص بها في عالم الأحذية، حيث تعتبر من أهم المشاهير حول العالم ممن يهتموا بأعمالهم الخاصة، ومؤخرًا ظهرت الممثلة الشهيرة أثناء خروجها من أحد المحلات التابعة لها في مدينة نيويورك حيث التقطت صور لها من قبل مصورى الباباراتزى وهى ترتدى حذاء مميز.

وذكر موقع ديلى ميل، أن هذا الحذاء ينتمى لمجموعة أحذية للبراند الخاص بها، كما كشفت عن سعره بأنها يصل إلى 350 دولار، مؤكدين أن النجمة الشهيرة قررت بذلك الترويج لأحدث منتجاتها.

وذلك بعدما نشرت جيسيكا باركر صورة لها عبر حسابها على موقع انستجرام بنفس الحذاء بهدف الترويج لمنتجاتها الجديدة.