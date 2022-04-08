شكرا لقرائتكم خبر عن "نور الطريق" لعبد الرحيم كمال على المسرح القومى.. 10 رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المسرح القومي الذي يديره الفنان إيهاب فهمي العرض المسرحي "نور الطريق" يوم الإثنين المقبل الموافق 10 رمضان ، في تمام الساعة العاشرة مساءا ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا .

"نور الطريق" من تأليف عبد الرحيم كمال ، إخراج محمد الخولي ، وبطولة كلا من فردوس عبد الحميد ، خالد الدهبي ، بهاء ثروت ، بمشاركة فرقة الفراديس للانشاد الديني ، بقيادة المنشد صلاح عبد الحميد ، ديكور وأزياء ناصر عبد الحافظ ، مادة فيلمية مينا إبراهيم ، تصميم دعاية مي كمال .

يذكر أن آخر العروض المقدمة علي المسرح القومي عرض " في إنتظار بابا " من بطولة كل من سماح أنور، وأحمد سلامة، ومفيد عاشور، وسميحة عبد الهادى وفتحى سعد، وأيمن إسماعيل وعلى كمالو، وماهر محمود وبسمة شوقي، ووليد أبو ستيت، وخالد عبد الحميد، إضاءة مصطفى عز الدين، موسيقى أحمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أمانى حسني، إعداد سمير العصفوري، وأيمن إسماعيل، ومن إخراج سمير العصفوري.