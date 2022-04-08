يغيب عن دراما رمضان 2022.. علي ربيع يحذّر الجمهور من هذا الأمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه النجم الكوميدي علي ربيع، رسالة إلى جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وقال علي ربيع في منشور له: “يومكم جميل إن شاء الله.. عايز بس أوضح حاجة مهمة إن أنا مليش أي صفحات رسمية أو غير رسمية أو موثقة علي الفيس بوك ولا علي تويتر، ومعنديش غير الانستجرام وأي حاجه موجودة تاني هي اجتهادات من الناس اللي بتحبني ورمضان كريم”.

ويغيب علي ربيع عن موسم دراما رمضان 2022 الجاري، بعدما قدم في الموسم الماضي مسلسل “أحسن أب” الذي كان مكونًا من 15 حلقة فقط، وتم إذاعته على قناة «الحياة»، وشاركه في بطولته الفنانة هاجر أحمد، وأحمد فتحي، مراد مكرم، هالة فاخر، سامي مغاوري، مصطفى أبو سريع، العمل من تأليف محمد محدمي وأحمد محيى، وإخراج معتز التوني.

أما بالنسبة لأعماله السينمائية الأخيرة، فقد قدم علي ربيع فيلم “الخطة العايمة”، الذي قدم من خلاله أولى بطولاته المطلقة في السينما، وشاركه فيه الفنان محمد عبد الرحمن زميله في مسرح مصر، غادة عادل وعمرو عبدالجليل، الفيلم الكوميدي كان من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، ومن إخراج معتز التوني.