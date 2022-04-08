ميغان ماركل في رسالة لإحياء ذكرى صديقها.. ترك إرثًا كبيرًا لذوي الفراء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت دوقة ساسيكس ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، رسالة عاطفية نشرت في موقع Mayhew أعلنت من خلالها أنها ستفتتح بالتعاون مع جمعية إنقاذ الحيوانات الخيرية مايهيو Mayhew جناحاً جديداً لإحياء ذكرى صديقها الراحل أولي جوست Oli Juste.

وذكرت ميغان ماركل في الرسالة أنها تعرفت إلى المؤسسة الخيرية من قبل عالم السلوك الحيواني Oli Juste، الذي فارق الحياة بشكل مفاجئ في يناير 2022 المنصرم.

وشرحت ميغان الرسالة كيف قام صديقها، الذي كانت تعمل معه في مجال سلوك الحيوانات بتعريفها إلى المؤسسة الخيرية، التي قدمت لها المساعدة في رعاية كلبها جاي بعد مرضه عندما أحضرته إلى المملكة المتحدة البريطانية في المرة الأولى.

وجاء في الرسالة: “لقد تركتنا نشعر بالحزن، مع العلم أن الإرث الكبير الذي تركته لأصدقائك ذوي الفراء، هو أنك أحببتهم فقط. خاصة أولئك الذين تُركوا”.

وتابعت ميغان ماركل رسالتها بالقول: “سنقوم بإنشاء جناح Oli Juste في Mayhew؛ لإيواء الحيوانات التي قد تجد صعوبة في العثور على منازل تحتويها إلى الأبد، لأن الأصدقاء مثل Oli، لا يمكن نسيانهم أبداً، وسيظلون دائماً محبوبين”.

وشكرت ميغان ماركل أيضاً أولي وخطيبته روب، حيث كتبت “ساعدا في رعاية جاي كلب الإنقاذ الذي أمتلكه عندما انتقلت إلى المملكة المتحدة، وكان يتعافى من حادث مروع. لقد أحباه كما لو كانا صاحبيه”.

وبحديثها عن مؤسسة مايهيو عبرت الممثلة السابقة ميغان ماركل عن مشاعرها لها قائلة: إنها أحبتها بعد أن عرفها إليها صديقها منذ نحو 4 أعوام عندما كانت تستكشف المنظمات التي سوف ترعاها بصفتها عضواً بارزاً في العائلة المالكة البريطانية، وأصبحت الراعية الملكية في يناير 2019، مما جعل رعاية الحيوان أحد الأسباب الرئيسية التي دافعت عنها في حياتها الملكية.

وقالت ميغان إن رعايتهم للحيوانات التي تحتاج إلى مساعدة ليس محلياً فقط بل على مستوى العالم، وتأمين الأماكن الآمنة للعيش هو ما جعلها تتعلق بهذه الجمعية وتحبها.

وأضافت: رعايتي نهاية العام لهذه الجمعية، عليّ أن أقر بالعمل الصعب الذي قامت به خاصة في ظل أزمة انتشار وباء كورونا وصعوبة إتمام العمل بشكل بسيط طبيعي.

يشار إلى أن ميغان ماركل لم تعد راعية ملكية للمؤسسة الخيرية بسبب استقلالها عن القصر الملكي البريطاني وانتهاء دورها هناك، حيث كانت مؤسسة مايهيو Mayhew قد كتبت: “انتهت رعايتنا الملكية مع دوقة ساسكس في بداية العام. لقد كان امتيازاً رائعاً لمايهيو للعمل عن كثب مع ميغان ماركل دوقة ساسكس، منذ عام 2019 عندما أصبحت راعيتنا”.

وفي سياق منفصل، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، من الممكن أن يتواجدا في واحد من أهم حفلات زفاف المشاهير في هذا العام؛ حيث إن الثنائي، تلقيا دعوة لحضور حفل زفاف بروكلين بيكهام، نجل صديقيهما دايفيد وفيكتوريا بيكهام ونيكولا بيلتز .

ولا يمكن لأحد أن يجزم ما إذا كان هاري وزوجته سيقرران حضور حفل الزفاف، خاصة وأنهما اختارا الغياب عن الأضواء بشكل ملحوظ مؤخراً، ولم يتواجدا في حفل تأبين جده الأمير فيليب ما عرضهما للانتقادات الحادة.

ولكن من الممكن أن تكون الصداقة أقوى من الارتباطات العائلية، حيث إنه سبق لدايفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بيكهام أن تواجدا في حفل زفاف ميغان وهاري الذي أقيم في قلعة وندسور في مايو 2018، وفي العديد من إطلالاتها اختارت ميغان تصاميم فيكتوريا دعماً لها ونتيجة الصداقة القوية بينهما، كما أن حفل الزفاف لن يكون في بريطانيا؛ ما يسهل تواجد الأمير وزوجته في الحفل.

يشار إلى أن النجم العالمي إدريس ألبا كان قد كشف خلال ظهوره في البرنامج الإذاعي 1Xtra’s Rap Show على قناة راديو بي بي سي الإذاعية مع تيفاني كالفير يوم السبت المنصرم والموافق ليوم 2 أبريل/ نيسان 2022 عن الأغنية التي طلبتها منه ميغان ماركل في حفل زفافها على الأمير هاري منذ 4 أعوام.

وقال النجم الذي كان مدعواً لحفل زفاف ميغان وهاري، والذي قام بدور الدي جي في الحفل إن الحضور قد طلب منه عدة أغنيات لكن أغنية وحيدة فقط طلبتها ميغان ماركل كانت: “أغنية ستيل دراي، لدكتور دراي”.