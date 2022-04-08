“العيد عيدين هالسنة”.. بشار الشطي يعلن عن مسرحيته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان الكويتي بشار الشطي عن موعد مسرحيته الجديدة، والتي ستُعرض في عيد الفطر، ونشر بوستر المسرحية وعلّق قائلًا: “العيد عيدين هالسنة بالنسبة لي.. ناطرينكم”.

وتابع “الشطي”: “شركة ترند برودكشن تقدم أضخم إنتاج مسرحي لسنة 2022، السيرك، للمخرج بدر الشعيبي، على مسرح نادي العربي صالة عباس الاستاذ، بطولة يعقوب عبد الله وبشار الشطي وبدر الشعيبي وغدير السبتي وشهد العميري وأحمد العوضي وغرور صفر وأحمد بن حسين وعبد الله الخضر وميثم الحسيني وريان دشتي وحمود العميري، رؤية وتأليف أحمد محمد العوضي، والنص الغنائي محمد الشريدة، ألحان بدر الشعيبي وهدى خميس، التوزيع والتأليف الموسيقي الموسيقار ربيع الصيداوي، وإشراف موسيقي بشار الشطي”.

يُذكر أن بشار الشطي شارك في الموسم الرمضاني عبر مسلسل (بيبي)، وتدور أحداث المسلسل حول فتاة شابة في مقتبل العمر تُدعى بيبي تعيش في إحدى مدن دولة الكويت بين أسرتها وأهلها وجيرانها الذين يحبونها كثيراً ويخشون عليها من الأذى، وذلك لأنها تعاني من أزمة نفسية منذ صغرها ومن مرضها الذي جعلها مثل الأطفال في كل شيء مع اختلاف أنها شابة تكبر عنهم في العمر.

والعمل من بطولة شجون الهاجري وبشار الشطي وأسمهان توفيق وبدر الشعيبي وغادة الزدجالي ومي البلوشي وأحمد العوضي وفهد الصالح وزينب أحمد وخالد أحمد وجنى الفليكاوي وأحلام حسن وعبد الله عبد الرضا ونور محمود وعبد الرحمن الفهد وغدير السبتي.